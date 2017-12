Já comprou presente da mãe? Amanhã tem feira de flores

Vermelhas, amarelas ou brancas, as rosas são as flores preferidas na hora de presentear as mães. E, nesta época do ano, floristas comemoram: o Dia das Mães é a data em que mais flores são compradas na cidade, à frente do Dia dos Namorados e de Finados. "Em maio, vendo dez vezes mais rosas do que em um mês normal", garante Reginaldo Pires Lisboa, que planta rosas em Bragança Paulista e há oito anos as comercializa na Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp).

Amanhã de manhã, aliás, é dia de feira de flores (das 5h às 10h30, Avenida Dr. Gastão Vidigal, 1946, Vila Leopoldina). Uma boa pedida para quem quiser economizar. Ali, é possível comprar um maço de rosa nacional (com 30 botões) por R$ 25. Já a importada sai por R$ 50 (20 botões). O preço é bem mais em conta. "Em minha floricultura, vendo um buquê de rosas importadas, com 25 botões, a R$ 150. Já na feira do Ceagesp, onde tenho banca, vendo por R$ 85", afirma o florista Alipio Artuzi.

A explicação é simples: valor agregado. "É a mesma questão quando comparamos o preço de alimentos no supermercado e no restaurante", explica o economista Antonio Carlos Alves dos Santos, professor da PUC. "Na floricultura, além das flores, o cliente adquire um serviço: tem a mão de obra na montagem do ramalhete, o espaço físico da loja, a comodidade de comprar perto de casa. Tudo isso implica maior preço final."

O Estado ouviu dez comerciantes paulistanos. Todos argumentaram que, para o negócio funcionar, é preciso cobrar pelo ramalhete o triplo do preço de aquisição das flores no atacado. "São vários custos incluídos. Da embalagem às folhagens que acompanham o buquê, só a mão de obra representa 30% do custo final", comenta Alipio. "Tudo agrega valor: o design pensado para cada arranjo e mesmo a facilidade de comprar pela internet", diz Eduardo Casarini, CEO da empresa pioneira em comércio online de flores no País. "Não vejo a flor da Ceagesp como produto final, mas como matéria-prima."