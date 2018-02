Já começaram as oficinas de Páscoa para crianças Fique de olho. Nesta semana começam as oficinas e brincadeiras relacionadas à Páscoa. O Shopping Interlagos montou o Ateliê do Coelho, com pufes coloridos, onde crianças de todas as idades podem aprender a confeccionar objetos artesanais, como latinhas recicladas. Elas também enfeitam bolsas de feltro e pintam coelhinhos de madeira. Tudo que for produzido poderá ser levado para casa.