Já choveu em SP 72% do previsto para janeiro São Paulo registrou, até as 10 horas de ontem, 72% da chuva prevista para todo o mês de janeiro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foram 185 milímetros de chuva na estação que fica no Mirante de Santana, zona norte. A média de temperaturas mínimas está em 20ºC, um grau e meio acima do normal. Por causa de uma frente fria que chegou ao litoral, há previsão de mais temporais no decorrer da semana. A chuva só deve dar trégua amanhã, mas voltará com intensidade na quinta-feira. O tempo continuará abafado.