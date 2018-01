Já chega a 53 os municípios em estado de emergência em SP

Subiu para 53 o número de municípios em situação de emergência em São Paulo em razão das chuvas que assolam o Estado desde o começo de dezembro do ano passado. Ao menos 77 pessoas morreram e três continuam desaparecidas.

De acordo com balanço divulgado nesta quinta-feira, 18, pela Defesa Civil estadual, as chuvas já afetaram 156 cidades, deixando 22.507 pessoas desalojadas - pessoas que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 10.998 desabrigados - as que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos.

Outras 11 cidades seguem em estado calamidade pública: Barra do Turvo, Cananéia, Cunha, Eldorado, Juquiá, Miracatu, Pedro de Toledo,Registro, São Luis do Paraitinga, São Paulo e Sete Barras.

Os 53 municípios em situação de emergência são: Avaré, Álvares Machado, Araçatuba, Atibaia, Bofete, Bom Jesus dos Perdões, Caieiras, Caiuá, Cajati, Carapicuíba, Capivari, Chavantes, Cotia, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Getulina, Guararema, Guarulhos, Guaratinguetá, Inúbia Paulista, Iporanga, Itaquaquecetuba, Itapevi, Iguape, Itararé, Itariri, Jacupiranga, Juquitiba, Lucélia, Lourdes, Manduri, Mariápolis, Mineiros do Tietê, Mirassol, Mombuca, Monte Mor, Nova Campina, Osasco, Oscar Bressane, Pardinho, Piquerobi, Pirapózinho, Poá, Pracinha, Presidente Venceslau, Ribeirão Pires, São José do Rio Preto, São Lourenço da Serra, Santa Barbara D'Oeste, Santo André, Santo Antônio do Pinhal e Sumaré.

DESAPARECIDO

As equipes de resgate do Corpo de Bombeiros retomaram por volta das 7h30 desta quinta-feira, 18, as buscas a um homem que desapareceu na noite desta quarta-feira, 17, na Vila Bosque da Saúde, zona sul de São Paulo.

Italo Cícero Mendonça do Carmo, de 24 anos, foi levado pela enxurrada que se formou com o transbordamento do córrego Ipiranga, em frente ao Shopping Plaza Sul, na Avenida Professor Abraão de Moraes. Outras duas pessoas seguem desaparecidas no Estado.