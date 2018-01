Ivete Sangalo faz foliões esquecerem da chuva

Ivete Sangalo anima o Bloco Coruja no Circuito Osmar em Salvador. Foto: Sebastião Bisneto Logo depois da passagem da Cláudia Leitte pelo Circuito Osmar (Campo Grande), Ivete Sangalo, também de dourado, com uma coroa em forma de cobra na cabeça, homenageando as deusas egípcias, começou seu desfile no comando do bloco Coruja entoando a música de trabalho, Cadê Dalila?, de Carlinhos Brown e Alain Tavares, fazendo os foliões esquecer da fina chuva que caía sobre o circuito. O novo trio de Ivete, o Demolidor 3, construído depois de investimentos de R$ 2,5 milhões, mostrou a que veio: a diferença, com relação à maioria dos outros trios em termos de potência e qualidade de som, é perceptível.