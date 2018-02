Itu ganha amanhã árvore de Natal gigante

Os 22 técnicos trabalharam 30 dias para erguer a estrutura com 350 toneladas de aço e de concreto no estacionamento do Plaza Shopping Itu.

O tubo de aço principal tem 1,5 metro de diâmetro, 80 metros de altura e 12 de fundação. Durante a noite, iluminado por 5,5 mil lâmpadas distribuídas em 81 festões sustentados por cabos de aço, poderá ser visto de uma distância de 20 quilômetros.

Na parte inferior da estrutura, haverá 75 metros de mangueiras com diodos emissores de luz, de baixo consumo de energia.

No topo, a árvore ostentará uma estrela de 4 metros de diâmetro, iluminada por 120 metros de mangueira luminosa nas cores vermelho e laranja.

Música. O encarregado de manutenção elétrica Dalmo de Castro explicou que neste ano o enfeite terá quatro tipos diferentes de desenhos sequenciais nas luzes. A energia elétrica será fornecida por um gerador, reduzindo o impacto ao meio ambiente. Sob a estrutura, foi montado um palco para apresentações musicais. A árvore gigante será acesa todas as noites até a segunda semana de janeiro.

Ibirapuera. Em São Paulo, a tradicional árvore de Natal na frente do Parque do Ibirapuera começou a ser montada na semana passada. No ano passado, ela teve 75 metros de altura. Ainda não há data definida para sua inauguração.