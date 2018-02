Itaquerão sofre menos exigências que Palestra

Enquanto o Palmeiras está tendo de cumprir uma série de exigências da Prefeitura para minimizar o impacto de seu novo estádio em Perdizes, zona oeste da capital, as obras da arena do Corinthians em Itaquera, zona leste, não estão vinculadas a melhorias viárias pagas pelo construtor para o entorno do estádio, cotado para abrir a Copa de 2014.

Embora as duas construções tenham capacidade permanente semelhante - cerca de 45 mil torcedores - só o clube alviverde terá de bancar intervenções nas vias perto do estádio, como o alargamento da Avenida Francisco Matarazzo, adequações em cruzamentos e instalação de semáforos. As ações atendem a exigências da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) - o clube não informou custos.

As obrigações estão contidas na certidão de diretrizes da obra palmeirense. O documento, emitido pela Secretaria Municipal de Transportes e necessário para obter o alvará de aprovação, estabelece medidas para mitigar a previsão de piora no trânsito causada por estabelecimentos geradores de tráfego, como shoppings e prédios comerciais.

Para a arena corintiana, apesar de o número de vagas de estacionamento ser mais do que o dobro da prevista pelos palmeirenses, a Prefeitura não exigiu qualquer intervenção. Apenas o porte do estacionamento foi fixado - 3,7 mil vagas reservadas para carros e 741, para motos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo texto assinado pelo secretário municipal dos Transportes, Marcelo Branco, as obras viárias necessárias ao empreendimento já "estão contidas no Plano de Desenvolvimento da Zona Leste", convênio assinado entre Estado e Prefeitura em abril, como parte do pacote que viabilizou o estádio corintiano.

Esse plano prevê cinco intervenções para melhorar o acesso às imediações da arena alvinegra - entre elas, a construção de uma via para ligar as Avenidas Itaquera e Radial Leste -, todas pagas com recursos públicos, ao contrário do que ocorre em Perdizes. O plano para Itaquera está orçado em R$ 478,2 milhões.

Quem passa diariamente pelas redondezas das obras na zona leste reclama dos gargalos no trânsito local e teme uma piora. Um exemplo é o entroncamento das Avenidas Miguel Inácio Curi e Itaquera. Estreitas, as vias já não comportam o volume de veículos nos horários de pico.

O frentista Esequiel Batista, de 30 anos, diz que o trânsito local é agravado pela falta de opções. "Aqui não há ruas paralelas que sirvam de alternativa."

A Prefeitura justifica as diferenças dizendo que os estádios estão em regiões de urbanização distintas. Para a gestão Kassab, a arena do Palmeiras está em uma área de "desenvolvimento mais consolidado, com grande oferta de transporte público e infraestrutura" e com "densidade populacional e uso do solo" muito maiores do que em Itaquera.