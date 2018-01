Itamaraty lança cartilha com dicas aos turistas O Itamaraty lançou recentemente uma cartilha com recomendação aos turistas brasileiros, informando os requisitos geralmente pedidos para a entrada na União Europeia. Algumas das dicas são ter um passaporte válido por no mínimo seis meses após a data da viagem, comprovante de reserva paga em hotel e passagens para todo o percurso.