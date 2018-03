Italianos são presos com 40 quilos de cocaína em Santos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Uma denúncia anônima permitiu que policiais militares do 6º Batalhão do Interior (BPM/I) detivessem, nesta segunda-feira, 7, em Santos, litoral sul paulista, dois italianos suspeitos de tráfico de drogas. Com a dupla, os policiais apreenderam cerca de 40 quilos de cocaína.

Ao chegarem no local indicado, um prédio na avenida Pinheiro Machado, no bairro da Pompeia, os PMs foram informados por testemunhas que no saguão havia duas bolsas contendo drogas, ambas arremessadas de um dos apartamentos. Nelas estava a cocaína.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os moradores também apontaram o andar de onde bolsas haviam sido arremessadas. Os apartamentos do andar indicado foram vistoriados e num deles os policiais detiveram dois suspeitos, de nacionalidade italiana, que foram conduzidos à Delegacia de Polícia Federal.