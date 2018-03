Italianos são presos após jogar mochila com maconha pela janela em Santos Dois italianos foram presos anteontem em Santos, na Baixada Santista, depois de jogar pela janela de um edifício na frente da Praia do José Menino duas mochilas com 43 quilos de cocaína. Eles foram detidos em flagrante por tráfico de entorpecentes e levados à Polícia Federal. A ocorrência foi atendida às 7h pela PM, chamada por moradores do Edifício Porto Fino, onde ocorreu o incidente. O prédio possui vários apartamentos de temporada, entre eles o que havia sido alugado pela dupla na última sexta-feira. Quando alguém tocou a campainha de um vizinho, os italianos acharam que era a do apartamento deles, assustaram-se e atiraram a droga pela janela. Vizinhos viram o que havia dentro das mochilas e chamaram a polícia.