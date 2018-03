Italiano foi escolhido por unanimidade

O artista venceu por unanimidade um concurso promovido pelo governo do Estado. No entanto, a comissão estranhou a falta de elementos brasileiros na obra. Por isso, foram incluídos símbolos da Independência, como a Revolução Pernambucana de 1817, a Inconfidência Mineira de 1789, as figuras de José Bonifácio de Andrada e Silva, Hipólito da Costa, Diogo Antonio Feijó e Joaquim Gonçalves Ledo, principais articuladores do movimento.

O monumento, de granito e bronze, foi inaugurado em 1922, no centenário da Independência, mas na verdade só ficou completamente pronto quatro anos depois.

O escultor nasceu em Palermo, na Sicília, em 1855. Ele também foi professor e pintor e produziu obras em vários locais do mundo, como Buenos Aires (1898), Nova York (1909), e Kiev (hoje na Ucrânia, mas na época, 1913, na Rússia). Chegou a ser apelidado de "Michelangelo do século 20". Também em São Paulo, ele produziu o monumento Amizade Sírio-Libanesa, no Parque Dom Pedro II (1922). / ARTUR RODRIGUES