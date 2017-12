Itália é o próximo destino de Doria

São Paulo, 21/06/2017 - O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), fará em outubro sua sexta viagem internacional durante o mandato. Doria irá para Milão, onde se encontrará com o prefeito da cidade, Giuseppe Sala, e conversará com empresários buscando atrair investimentos para São Paulo. Segundo o prefeito, a viagem terá caráter "diplomático".

A viagem foi anunciada na manhã desta quarta-feira durante encontro com empresas italianas no Brasil que vão doar a revitalização de três praças em São Paulo. O valor do investimento privado é de aproximadamente R$ 5 milhões, segundo a Prefeitura.

Desde que assumiu o cargo como prefeito, em janeiro deste ano, o tucano já viajou para os Emirados Árabes, Vaticano, Coreia do Sul, Portugal e Nova York.