Itaim e Vila Olímpia ganham estações de empréstimo de bike O projeto Bike Sampa, que oferece empréstimo de bicicletas, inaugura hoje mais quatro estações na zona sul, chegando a 30 na cidade, com 300 unidades no total. Os novos pontos ficam nas Ruas Joaquim Floriano, Veneza e General Mena Barreto, todos no Itaim-Bibi, e Santa Justina, na Vila Olímpia.