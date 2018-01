Itaim Bibi ganha mais 600 metros de faixas exclusivas para ônibus

SÃO PAULO - A Prefeitura de São Paulo instalou nesta segunda-feira, 2, mais 600 metros de faixas exclusivas à direita para ônibus nas Ruas Joaquim Floriano e Iguatemi, no Itaim Bibi, zona sul. Na Joaquim Floriano, elas funcionarão no trecho entre as Ruas Clodomiro Amazonas e Iguatemi; já na Iguatemi, entre as Ruas Joaquim Floriano e Jerônimo da Veiga. Os coletivos terão prioridade na área de segunda a sexta-feira, das 6h às 20h, e aos sábados, das 6h às 14h.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), no trecho da nova faixa implantada, circulam pela Joaquim Floriano 13 linhas de ônibus, com frequência de 85 coletivos por hora, que transportam 162 mil passageiros por dia útil. E, na Iguatemi, passam 14 linhas, que transportam 167 mil passageiros por dia útil, em uma frequência de 95 ônibus por hora.

A ativação está inserida na Operação Dá Licença Para o Ônibus, cujo objetivo é ampliar a prioridade à circulação do transporte coletivo e que criou 333,1 quilômetros de faixas exclusivas para os ônibus. Conforme institui o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir pela pista restrita aos ônibus é uma infração leve, com perda de três pontos na carteira e multa de R$ 53,20.