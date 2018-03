Itaim-Bibi espera reunir até mil pessoas em passeata contra venda de quarteirão Entre 500 e mil pessoas são esperadas hoje em uma passeata contra a venda de um quarteirão pela Prefeitura de São Paulo no Itaim-Bibi, na zona sul. O encontro está marcado para o meio-dia no quarteirão entre as Ruas Cojuba, Lopes Neto, Salvador Cardoso e Avenida Horácio Lafer.