''Isso aqui equivale a 20 bumbas'' Isso aqui equivale a 20 Bumbas", compara o tenente coronel William Vieira, que comanda as operações do Corpo de Bombeiros. Vieira explica que no Morro do Bumba, em Niterói, região metropolitana do Rio, atingido por um deslizamento no ano passado, o resgate se concentrava a apenas uma área. "Aqui tem gente que surge na sua frente depois de caminhar dois dias pelo mato." Os relatos são assustadores. É comum apontarem para uma vastidão de lama, com restos de casas, carros e troncos, e dizer: "Ali tem quatro corpos."