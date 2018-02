''Isso apenas mostra a enorme insensibilidade com o patrimônio''

"Na verdade, já vi essa história diversas vezes e isso apenas mostra a enorme insensibilidade brasileira com o patrimônio artístico e cultural que é provocada pela ignorância", diz Pedro Cavalheiro, professor de patrimônio cultural, perito em autenticação de obras de arte e ex-coordenador do Patrimônio Artístico do Estado.

Em seu trabalho no governo estadual, ele começou um extenso programa de catalogação das obras existentes nos órgãos do Estado, que não foi concluído. "Vi um monte de atitude relapsa, o governo estadual até hoje não tem ideia das obras de arte que tem em sua posse", conta. "Fotografei, por exemplo, uma tela rasgada dentro do próprio Palácio dos Bandeirantes. É preciso educar as pessoas para que tenham um olhar sensível como o desse marceneiro."