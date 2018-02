Isolada, oposição tem 14 vereadores; ''centrão'' some Formada pelos 11 vereadores do PT e por três remanescentes do bloco político conhecido como "centrão", a oposição ao prefeito Gilberto Kassab na Câmara Municipal pouco tem a fazer na tentativa de obstruir as propostas do governo. A força do prefeito se deve em grande parte à criação de seu novo Partido Social Democrático (PSD). Pelos cálculos do governo, 14 vereadores devem aderir à sigla até o fim de junho - por enquanto, sete já asseguraram a filiação ao prefeito, incluindo o presidente da Casa, José Police Neto, ex-PSDB.