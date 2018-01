Isenção de Rodízio para Deficiente

1. Quem pode solicitá-la? A Autorização Especial só pode ser solicitada por pessoas com deficiência ou por quem as transporta.

2. Qual é o procedimento? É preciso imprimir o formulário de requerimento obtido no portal da Prefeitura ou no setor de Autorizações Especiais do Departamento do Sistema Viário (DSV). São necessários ainda: o atestado médico (original ou cópia autenticada, com data não superior a 3 meses) comprovando a deficiência e contendo o Código Internacional de Doenças (CID), o carimbo, o CRM e a assinatura do médico; cópia simples do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo; o CPF do portador de deficiência; e o RG do requerente e do representante legal, quando for o caso.

3.Onde obter? O requerimento pode ser obtido pessoalmente no setor de Autorizações Especiais do DSV ou pelos Correios. Mais informações pelo telefone: 3812-3281.