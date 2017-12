Irritados, passageiros criticam falta de assistência e informação O jantar tinha acabado se ser servido, por volta das 19h45 do último sábado, quando os 405 passageiros do voo 443 foram avisados ? em francês, pelo comandante da aeronave ? que fariam um pouso não programado em Recife. O motivo, no entanto, não foi informado por nenhum integrante da tripulação. Só em terra eles souberam, por parentes, o que estava acontecendo.