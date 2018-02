Irritado com detector de metais, piloto da American Airlines fica nu em aeroporto Atrasado para um voo entre Salvador e Miami, programado para as 9h48 - depois adiado para as 10h18 -, e irritado com os alertas sonoros do detector de metais do posto de segurança do aeroporto, um piloto da companhia American Airlines tirou toda a roupa para conseguir passar pelo aparelho sem ser barrado. Acabou detido pela Polícia Federal.