Iron Maiden interrompe show no Rio por falta de segurança

Bruno Lupion, do estadão.com.br e Marcelo Moreira do Jornal da Tarde,

SÃO PAULO - A banda inglesa Iron Maiden, em turnê pelo Brasil interrompeu o show do Rio de Janeiro ao final da primeira música, na noite de domingo, 27, por falta de segurança. A barricada de ferro que separava o palco do público no HSBC Arena rompeu e a banda decidiu suspender o espetáculo. Uma nova apresentação foi marcada para esta segunda-feira, 28, às 21 horas, no mesmo espaço.

O vocalista Bruce Dickinson cantava a música de abertura do show "The Final Frontier" quando viu a grade de proteção romper e, assustado, pediu aos fãs que dessem um passo para trás. Após mais de meia hora de interrupção, acompanhado por uma tradutora, Dickinson anunciou o cancelamento da apresentação por falta de segurança.

Em nota à imprensa, a produção do evento informou que todos os fãs poderão entrar no show de segunda-feira com os mesmos ingressos do show de domingo. Quem preferir solicitar o reembolso poderá fazê-lo a partir do dia 4 de abril. "A banda naturalmente está consternada pelos fãs que não poderão retornar amanhã e promete um grande show para os que puderem comparecer", afirmou a empresa.

Para solicitar o reembolso, quem comprou ingresso na bilheteria da Arena e nos demais pontos de venda deverá se dirigir à bilheteria com os comprovantes dos tickets a partir do dia 4 de abril para o reembolso. Os que compraram ingressos via call center ou internet deverão entrar em contato pelo e-mail comsac@livepass.com.br ou pelo telefone 4003 1527, munidos dos comprovantes dos tickets, também a partir do dia 4 de abril, segundo e empresa.