Irmãs sofriam abusos e eram mantidas em cárcere privado havia 10 anos pelo pai

Na casa dele, além da mulher e das duas filhas do casal, foram encontradas duas crianças, fruto das relações incestuosas. De acordo com as vítimas, o abuso sexual ocorria desde que cada uma completou 13 anos.

O acusado, segundo as mulheres, ameaçava-as com um facão. Jesus não resistiu à prisão e confessou os crimes, alegando que abusava das filhas sob efeito de álcool. Ele tem passagem pela polícia por agressões contra uma ex-companheira.