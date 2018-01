Irmãos suspeitos de matar PM na zona norte são presos no Piauí

Os irmãos Rodrigo e Fernando Araújo dos Santos foram presos, em Teresina, no Piauí, na casa dos avós, na tarde desta terça-feira, 19. Segundo a polícia, eles fugiram de São Paulo depois de participar do assassinato do policial militar André Alves Ribeiro, no bairro Cachoeirinha, na zona norte da capital, no último dia 2.

O PM estava jantando em uma pizzaria com a família quando os suspeitos acompanhados de mais dois bandidos anunciaram o assalto. Os criminosos acharam a funcional de Ribeiro e o executaram com vários tiros. Ele tinha 36 anos e trabalhava no 47º Batalhão.

Policiais da 4ª seccional norte investigam o crime e descobriram que os bandidos fugiram no carro de Fernando - o irmão Rodrigo era o motorista. Além deles, foram identificados dois adolescentes que seriam os responsáveis por atirar contra o PM e roubar a arma da corporação. Um deles, usa o pseudônimo "menor mata rindo" nas redes sociais.

A Justiça de São Paulo decretou a prisão temporária de Rodrigo e Fernando por 30 dias. Os investigadores vão nesta quinta a Teresina buscar os suspeitos, que devem prestar os primeiros depoimentos no mesmo dia.