Irmãos são presos por assassinato de empresário

A polícia chegou até os acusados por meio do rastreador do carro do empresário. Quando policiais chegaram até o Honda Civic da vítima prenderam o garçom Arthur Azevedo Soares, de 18 anos, e seu irmão, o lavador de carros Wuémerson Soares, 20.

Segundo a polícia, eles confessaram o crime e disseram ter conhecido Silva no Parque do Ibirapuera. A vítima teria feito uma oferta de emprego à dupla. Os três foram ao apartamento de Silva, onde também funcionava o escritório da sua empresa, que aluga equipamentos audiovisuais. Segundo os irmãos, Silva teria assediado sexualmente Wuémerson. O rapaz disse que deu uma gravata no empresário e ele desmaiou. Azevedo disse que não estava presente no momento em que seu irmão agrediu a vítima.