Irmãos são mortos a tiros dentro de casa em Mairiporã

Dois irmãos foram mortos a tiros, por volta das 21 horas de quarta-feira, 18, no interior de uma das três residências existentes em um imóvel localizado na Avenida das Palmeiras, no bairro Cinco Lagos, em Mairiporã, região norte da Grande São Paulo.

As vítimas, que moravam na casa da frente, não haviam sido identificadas até as 2 horas, pois a perícia, segundo a Polícia Civil, ainda não tinha encerrado os trabalhos dentro da casa.

Vizinhos afirmam que ouviram vários gritos e pedidos por socorro vindos do interior do imóvel. Na sequência, foram disparados vários tiros. Policiais militares foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram as duas vítimas já mortas. As únicas pessoas que se dizem testemunhas do caso disseram aos policiais que não conseguiram ver se alguém deixou a casa após os disparos.