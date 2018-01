Irmãos são mortos a tiros dentro de bar em Embu

Os irmãos Júlio César Rodrigues, 26 anos, e Daniel da Silva Rodrigues, 28, foram mortos a tiros, por volta das 21 horas de sexta-feira, 26, no interior de um bar localizado na Rua dos Geógrafos, no Jardim Santa Rita, em Embu, região sudoeste da Grande São Paulo. Segundo testemunhas, as duas vítimas teriam discutido com um desconhecido dentro do estabelecimento comercial. O suspeito, ainda não identificado, cumpriu o prometido ao afirmar que iria embora, mas voltaria para matar os dois. Portando um revólver, ele atirou contra os irmãos. Mesmo encaminhados ao pronto-socorro municipal central de Embu, os dois irmãos não resistiram e morreram. Júlio César faleceu a caminho do hospital. Nenhum dos dois rapazes tinha passagem pela polícia. Segundo a polícia, Daniel trabalhava em uma empresa que presta serviços para a Telefonica. O assassino segue foragido. O caso foi registrado no Distrito Policial Central de Embu.