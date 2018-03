Os irmãos Paulo Henrique Jorge e Luiz Jorge Júnior foram condenados ontem a 30 anos de prisão pelo Tribunal do Júri de Ribeirão Preto (SP), pela morte do empresário João Carlos Duarte Paiva Arantes, em 2005. Os irmãos contrataram Emerson Marcelo Adriano para matar Arantes, após ele acusar Paulo, pelo Orkut, de ter um relacionamento com um travesti. Adriano foi assassinado em junho de 2007.