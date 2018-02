Irmãos são baleados após briga por som alto em bar de São Paulo

SÃO PAULO - Dois irmãos foram baleados na tarde de domingo, por deixarem o som do carro em volume alto em frente a um bar, na Rua Luiz de Couto, no bairro Jardim Lapena, na zona leste de São Paulo. Um dos irmãos morreu e outro estava internado até a manhã desta segunda-feira, 1°. O suspeito pelo homicídio fugiu após o crime.

José Adriano dos Santos Rodas, de 35 anos, e seu irmão, José Aparecido dos Santos, de 44 anos, estavam em um bar, com o som do carro ligado.

Elias Vila Nova Barbosa, de 37 anos, vizinho das vítimas e mora ao lado do bar, já havia discutido anteriormente com os irmãos pelo som alto. No doming, então, teria ido até o estabelecimento armado. Em seguida, teria atirado na dupla e fugido em seu veículo.

Socorridos ao Hospital Alípio Correa Neto, José Aparecido dos Santos morreu e seu irmão continua internado. O caso foi registrado no 22º Distrito Policial.