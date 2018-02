Irmãos Cravinhos são transferidos para o regime semiaberto

TAUBATÉ - A juíza da 2ª Vara de Execuções concedeu aos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos de Paula e Silva o benefício da progressão do regime, de fechado para o semiaberto. Eles foram condenados por terem planejado, juntamente com Suzane von Richthofen, namorada de Daniel, o assassinato dos pais dela, Manfred e Marísia Richthofen, que eram contra o namoro dos dois. Com a decisão da juíza, os irmãos já foram transferidos para o pavilhão do regime semiaberto da penitenciaria Dr. José Augusto Salgado, a P2, localizada no complexo penitenciário de Tremembé, a 135 km de São Paulo.

Em breve poderão trabalhar fora da unidade prisional e desfrutar das saídas temporárias, em datas especiais, permitidas a presos do regime. Por enquanto eles devem ficar 40 dias em observação.

Para conceder a progressão de pena, a juíza levou em consideração os argumentos da defesa, de bom comportamento dos irmãos, que estão presos desde 2002. O fato confirmado pelo diretor da unidade prisional.