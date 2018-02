Irmão do ex-BBB Jonas é executado em Lajeado Rafael Noronha, de 20 anos, irmão do ex-BBB Jonas, foi achado morto na madrugada de ontem no bairro São José, em Lajeado, a 120 km de Porto Alegre. O caso é tratado como execução - Rafael recebeu vários tiros. O corpo estava na Avenida Borges de Medeiros, perto de um campo de futebol, e foi levado para o Instituto Médico-Legal (IML). Investigações já indicaram que os disparos foram feitos de uma pistola calibre .380. Jonas participou do reality da TV Globo neste ano e ficou entre os três finalistas.