Irmão de vítima de racha fica ferido após o velório O motoqueiro Rafael Vilimar de Oliveira Campos, de 16 anos, morreu domingo em Cascavel (PR) ao disputar racha com o motorista de um Gol, que fugiu do local. O passageiro do Gol ficou ferido. Na manhã de ontem, o irmão de Rafael, Willian de Oliveira Campos, de 24 anos, ficou gravemente ferido após o velório. Ele pilotava uma moto e bateu contra um automóvel. O rapaz sofreu traumatismo craniano.