Irmão de suspeito de matar advogada presta depoimento

Solange Spigliatti, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O irmão do ex-PM Mizael Bispo de Souza, de 40 anos, suspeito de matar sua ex-namorada, a advogada Mércia Nakashima, de 28 anos, está prestando depoimento nesta quinta-feira, 17.

Segundo o delegado Antônio Olin, da Divisão de Homicídios de Proteção à Pessoa (DHPP), ele estava por volta das 13h30 na sede do DHPP dando esclarecimentos.

A defesa do acusado contestou ontem o relato do comerciante que afirmou ter visto Mércia ser jogada com o carro dela na represa de Nazaré Paulista.

Com base no depoimento, a polícia diz ter certeza de que a advogada foi morta uma hora depois de deixar a casa da avó dela, em Guarulhos.

Vigia

A polícia também procura por um vigia de um posto de combustível, localizado em Guarulhos, na Grande São Paulo, que havia conversado com Mizael e que está desaparecido desde a morte da advogada.