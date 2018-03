Irmão de ex-árbitro é baleado em assalto O irmão do ex-árbitro de futebol José de Assis Aragão foi baleado e depois atropelado, após ter reagido a uma tentativa de assalto, na manhã de ontem, no bairro de Caxingui, na região do Morumbi, zona sul de São Paulo. Na hora do crime, o corretor Francisco de Assis Aragão, de 68 anos, foi levado para o pronto-socorro do Hospital São Luis e seu quadro de saúde é estável.