Irmão de ciclista que perdeu braço bate moto

O irmão do ciclista que perdeu o braço na Avenida Paulista sofreu um acidente de moto anteontem. Francisco Jackson Santos Sousa, de 26 anos, voltava para casa às 19h quando colidiu com um carro na Avenida das Nações Unidas. Levado ao Hospital Saboya, na zona sul, passou por cirurgia no fêmur. O padrasto dos irmãos, Gilberto Cacheta, diz que a família está abalada com tanto acidente. "Minha mulher está fazendo uma maratona entre hospitais."