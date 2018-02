Irmã do jogador Hulk é liberada do cativeiro A irmã do jogador da seleção brasileira Hulk, a estudante de Nutrição Angélica Aparecida Vieira de Souza, de 22 anos, sequestrada na segunda-feira, voltou ontem para a casa dos pais em Campina Grande (PB). Segundo a polícia, Angélica foi liberada pelos sequestradores, sem pagamento de resgate. O delegado Marcos Paulo Vilela disse que prendeu dois acusados pelo crime e outros três são procurados. Os nomes não foram revelados. A polícia disse que hoje dará mais detalhes do caso. Angélica estava em um carro, esperando por um amigo, quando foi abordada pelos sequestradores. Hulk está na Rússia, onde joga pelo Zenit, e não virá ao Brasil, segundo a família.