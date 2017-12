No primeiro dia de audiência sobre a morte de Mércia Nakashima no Fórum de Guarulhos, Cláudia Nakashima, irmã da vítima, afirmou ter raiva do ex-PM Mizael Bispo dos Santos, que namorava Mércia e é o principal acusado do crime. "Se vir Mizael dou ré e passo por cima dele." Márcio, outro irmão, disse que a família é ameaçada desde a morte de Mércia, em 23 de maio. Mizael ouviu alguns dos depoimentos.