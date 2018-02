Irmã de ator morre após queda de parapente A nutricionista Priscila Boliveira, de 27 anos, morreu ontem após um acidente de parapente na Praia de São Conrado, no Rio. A jovem pulou com um instrutor e morreu logo após a queda. O vento forte e a possibilidade de a jovem estar presa inadequadamente são as hipóteses para o acidente. Priscila era irmã do ator Fabricio Boliveira, que participou de novelas como A Favorita e do filme Tropa de elite 2.