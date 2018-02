Irmã de Ângela Bismarchi e ex-marido morrem a tiros

Segundo o delegado Gabriel Ferrando, da 81.ª DP (Itaipu), anteontem, por volta de 23h, Fonseca invadiu a casa da ex-mulher, armado, e encontrou Angelina e o atual namorado, Jolmar Milato, de 20 anos, assistindo a TV. Fonseca e Milato teriam se agredido fisicamente e, em seguida, foram efetuados disparos. Em depoimento à polícia, Milato disse ter atirado contra Fonseca em legítima defesa, depois que Angelina deu um tiro contra o próprio peito durante a briga. Socorrida, ela morreu no hospital.

A polícia ainda aguarda os laudos da perícia técnica e do exame residuográfico de pólvora nos corpos para esclarecer se Angelina realmente se matou. A princípio, o caso está sendo investigado como suicídio, seguido de homicídio.

Segundo a polícia, parentes e vizinhos relataram constantes brigas entre Angelina e Fonseca, por ele não aceitar o fim do relacionamento, e disseram que ela estava em depressão pelas constantes ameaças do ex-marido.

No Facebook, Angelina disse estar em um "relacionamento enrolado". Em sua última mensagem na rede social, ela encoraja Ângela, que participa da 5.ª edição do reality show A Fazenda, na Record. "Irmã! Não importa o que falam de nós, pois o mais importante é o que se sabe de si mesmo e que Deus sabe o que está no nosso coração. ELE conhece nossos valores, nossos pensamentos, sentimentos e caráter. Tenho fé que ELE abrirá a visão do público para enxergar a pessoa especial que vc é. Bjs e saudades...", escreveu Angelina.

Decisão. Os corpos de Angelina e Fonseca foram reconhecidos pelo cirurgião plástico Wagner de Moraes, marido de Ângela Bismarchi, que mora próximo da cunhada.

O cirurgião seguiu ontem para Itu, no interior de São Paulo, onde A Fazenda é gravada. Segundo a Record, ele não teria contato com Ângela - a morte de Angelina seria informada pela psicóloga do programa, único caso em que os participantes podem ser avisados sobre algo que ocorreu fora da fazenda.

O programa de ontem mostrou Ângela sendo chamada para conversar com alguém da produção e voltando aos prantos. Ela teve de escolher entre continuar no reality ou sair para ir ao enterro da irmã, sem poder voltar. Ângela decidiu ficar no programa.