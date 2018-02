IPVA pode ser pago com desconto a partir de hoje

Quem puder pagar o imposto em uma única parcela não deve ter dúvida: o desconto de 3% supera a maioria das aplicações financeiras, em especial as de renda fixa, cujo ganho agora está limitado pelo juro baixo.

Um cálculo da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo mostra essa diferença. De acordo com o órgão, a taxa básica de juros, a Selic, era de 0,93% ao mês em janeiro de 2008. Cinco anos depois, a Selic mensal recuou para 0,58%, segundo a expectativa captada pelo Banco Central. É praticamente um sexto do desconto oferecido no IPVA à vista. Em bases anuais, a Selic está em 7,25%. Há um ano, estava em 11%.

Calendário. Hoje começa o pagamento para os automóveis com placas de final 1. Além do pagamento à vista com desconto, o motorista ainda pode pagar o imposto em fevereiro (à vista, mas sem desconto), ou parcelá-lo em três vezes, sem acréscimo, com pagamentos entre janeiro e março, quando acaba o calendário para veículos. No caso dos caminhões, o cronograma de pagamento vai até setembro.

O acúmulo de impostos e gastos típicos de início de ano costumam complicar o bolso do consumidor. Por isso, qualquer economia feita ao longo do ano anterior deve ser aproveitada agora no pagamento à vista dessas despesas. Neste ano, o imposto ficou, em média, 8,56% mais baixo, por causa da redução do preço dos veículos. Desde maio, o governo cortou o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para estimular o setor, o que puxou para baixo o preço no varejo.