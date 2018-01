IPVA em SP cairá, em média, 5,16% em 2014

O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) cairá, em média, 5,16% em 2014, aponta a tabela publicada nesta terça-feira, 26, pela secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Com as alíquotas inalteradas, a queda registrada no valor de mercado dos veículos servirá como base para o cálculo. Em 2013, a redução média foi de 8,56%.

Segundo a Fazenda, o IPVA dos automóveis deverá cair, em média, 5,43%. Em 2013, a queda foi de 9,89%. O imposto sobre motos sofrerá redução de 5,08%, a mesma registrada para 2013. No caso dos ônibus e micro-ônibus, o imposto recuará, em média, 2,03%, ante 8,72% neste ano. Utilitários vão pagar 4,29% a menos e os caminhões 4,66% a menos.

Proprietários de veículos a gasolina e biocombustíveis (carros flex) pagarão 4% de imposto sobre o valor venal. Para veículos que utilizem exclusivamente o álcool, eletricidade ou gás, a alíquota é de 3%. As picapes cabine dupla vão pagar 4%, e os utilitários, ônibus e micro-ônibus 2%. Os caminhões recolhem 1,5%.

Motoristas que optarem por pagar o IPVA em parcela única terão desconto de 3%. O pagamento começa no dia 13 de janeiro de 2014 para veículos com placas de final 1.

A Fazenda prevê arrecadar R$ 13,1 bilhões com o IPVA em 2014. Deste total, o valor é repartido 50% para os municípios de registro dos veículos e os outros 50% para o Estado.