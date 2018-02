IPVA em São Paulo ficará 7,2% mais barato em 2011 para carros

SÃO PAULO - O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) no Estado de São Paulo ficará, em média, 7,2% mais barato no próximo ano, segundo informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. A tabela com os preços médios de venda de veículos automotores para cálculo do IPVA 2011 foi divulgada nesta quinta-feira, 18, pela pasta. A pesquisa dos valores venais foi realizada durante o mês de setembro pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Veja Também:

Tabela com o valor venal dos veículos para cálculo do imposto

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a secretaria, motos e similares tiveram retração acima da média (queda de 9,1%). Para os automóveis, o preço médio ficou 7% menor em relação ao ano passado. Caminhões, ônibus e micro-ônibus terão diminuição de 5,8%, e os utilitários, de 5%.

A queda no valor do imposto é explicada pela desvalorização dos veículos, segundo a secretaria. Não houve alteração de alíquotas no imposto. Os automóveis movidos à gasolina e bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal; carros a álcool e gás pagam 3%; picape cabine dupla, 4%; utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus e motocicletas pagam 2% sobre o valor venal. Os caminhões recolhem 1,5%. Veículos com mais de 20 anos de fabricação são isentos.

A tabela poderá ser consultada no Diário Oficial do Estado amanhã ou no site da secretaria. O calendário de pagamento tem início em 11 de janeiro. A Fazenda prevê arrecadar R$ 9,5 bilhões com o IPVA em 2011. Deste total, 50% pertence aos municípios de registro dos veículos. Dados preliminares do IPVA 2010 mostram que a Fazenda arrecadou até outubro deste ano R$ 8,7 bilhões. A projeção do Fisco é fechar dezembro com o total de R$ 8,9 bilhões.

Automóveis, Camionetas, Caminhonetes, Ônibus, Microônibus, Motos e similares

Mês Janeiro Fevereiro Março Parcela 1ª Parcela ou Cota Única Com Desconto 2ª Parcela ou Cota Única Sem Desconto 3ª Parcela Placa Dia do Vencimento Dia do Vencimento Dia do Vencimento Final 1 11 11 11 Final 2 12 14 14 Final 3 13 15 15 Final 4 14 16 16 Final 5 17 17 17 Final 6 18 18 18 Final 7 19 21 21 Final 8 20 22 22 Final 9 21 23 23 Final 0 24 24 24

Caminhões