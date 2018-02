IPVA em São Paulo cairá 4,2% em 2015

SÃO PAULO - O governo do Estado pretende arrecadar R$ 14 bilhões com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2015. A cobrança incide sobre 17,2 milhões dos 22,6 milhões de veículos do território paulista. Segundo a Secretaria Estadual da Fazenda, o valor da contribuição ficará, em média, 4,2% mais barato. As alíquotas do IPVA, porém, permanecem inalteradas e custarão 4% sobre o valor venal para veículos movidos a gasolina ou biocombustível. Quem pagar à vista em janeiro ganha desconto de 3%, informou o governo.

Mas o tributo também pode ser parcelado em três vezes, nos meses de janeiro, fevereiro e março, conforme o número final da placa do veículo. Existe ainda a possibilidade de quitação do montante devido em fevereiro, mas sem desconto. A partir da segunda quinzena do mês que vem, o governo enviará por correio os avisos do IPVA, como forma de lembrete. Quem não receber, deverá entrar em www.ipva.fazenda.sp.gov.br.

A pasta informou que os dados foram levantados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) com base nos preços de 11.176 marcas, modelos e versões de veículos, entre carros, motos, ônibus, caminhões, entre outros. A tabela será publicada nesta quinta-feira, 20, no Diário Oficial do Estado.

O levantamento da Fipe revela que houve maior queda de preços de venda no caso dos carros usados, que observaram um recuo de 4,6%, conforme dados de setembro deste ano. Por sua vez, o preço das motocicletas variou negativamente 4,1%. Em seguida, aparecem os utilitários, que tiveram queda de 3,9%, e os caminhões, 3,4%.

No caso dos veículos movidos somente a álcool ou a eletricidade ou gás, a alíquota do imposto é de 3%. Donos de picapes terão que desembolsar 4% e os proprietários de utilitários, ônibus, motos e similares pagarão 2% de IPVA sobre o valor venal do veículo. Caminhões pagam 1,5%.

De acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda, do montante arrecadado no ano que vem, metade seguirá para os municípios de registro dos veículos e metade para o Estado. "Os recursos do imposto são investidos pelo governo estadual em obras de infraestrutura e melhoria na prestação de serviços públicos como os de saúde e educação, entre outros", informou a pasta em nota.

No caso do IPVA deste ano, até outubro, dados preliminares mostram uma arrecadação de R$ 12,7 bilhões.

Veja o calendário de vencimento do IPVA 2015: