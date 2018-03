IPVA de quem teve carro roubado começa a ser devolvido nesta 3ª em SP

SÃO PAULO - Começa nesta terça-feira, 15, a restituição do IPVA para pessoas que tiveram seus veículos roubados ou furtados em 2010. O primeiro lote será destinado aos proprietários que registraram a ocorrência no primeiro trimestre do ano passado.

Aqueles que têm direito à devolução não precisam fazer nenhuma solicitação. Basta não estar inadimplente e ter feito o boletim de ocorrência, já que os sistemas da Secretaria de Segurança Pública e do Detran estão integrados ao da Fazenda.

Os valores ficarão à disposição do proprietário no Banco do Brasil. Para retirá-lo basta apresentar a identidade original e a Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV). O CRLV só será dispensado caso ele tenha sido roubado junto com o veículo e que tal informação conste no boletim de ocorrência. No caso de pessoa jurídica, é preciso ainda apresentar cópia do Contrato Social ou da Ata da Assembleia Geral.

As próximas restituições acontecem nos dias 31 de março, 15 de abril e 29 de abril. Ao todo, o governo do estado devolverá R$ 11,9 milhões aos contribuintes, referentes a 43,5 mil veículos. Antes de ir às agências bancárias, o beneficiário pode verificar o valor a ser resgatado no site: http://www.fazenda.sp.gov.br.