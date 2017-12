IPVA começa em 8 de janeiro em São Paulo

A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo definiu o calendário para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O primeiro dia de vencimento será 8 de janeiro para os veículos de placa de final 1 e seguirá até 23 de março (para quem tem veículos com placa de final 0 e for parcelar o valor em três vezes).

Assim como nos anos anteriores, o desconto para quem optar por pagar integralmente o imposto em janeiro será de 3%. Os veículos novos terão o mesmo desconto, desde que o pagamento seja feito em cinco dias úteis até a emissão da nota fiscal.

O calendário para o pagamento da taxa integral ou da primeira parcela será entre 8 e 21 de janeiro, variando respectivamente com o final da placa. A última data será o vencimento para os veículos de final 0. O pagamento também poderá ser feito integralmente em fevereiro, mas sem os descontos sobre o valor final. Para os veículos de carga, o pagamento integral pode ser feito até 15 de abril.

Nos casos de parcelamento, os vencimentos em fevereiro e março vão começar dia 10 e seguem até 26 de fevereiro e 23 de março. Os vencimentos para veículos de carga serão em março (mesmo calendário dos demais veículos) e as outras parcelas em 15 de junho e 15 de setembro.

A Fazenda afirma que está em fase final de tabulação dos dados enviados pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), que servem como base para o cálculo do valor venal dos veículos e, consequentemente, do imposto. A pasta afirma que deve divulgar os valores até o início do próximo mês. A Fipe estima que os veículos de passeio desvalorizaram em média 13% nos últimos 12 meses no País. A mesma queda no preço deve ser sentida no IPVA.