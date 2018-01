IPTU zero para empresas na zona leste é aprovado A Câmara aprovou nessa quarta-feira, 27, em segunda votação, um pacote de incentivos fiscais para empresas que se instalarem na zona leste de São Paulo. É a terceira vez em menos de dois anos que os vereadores chancelam um projeto do Executivo com benefícios para a região - outros dois fracassaram após não conseguirem atrair empresas. Na proposta do prefeito Fernando Haddad (PT), empreendimentos ligados à prestação de serviços (call center, informática, educação e hotelaria) não pagam IPTU nem ITBI. É a grande trunfo do governo na tentativa de levar mais empregos para a região.