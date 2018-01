IPT interdita 108 imóveis em São Luiz do Paraitinga

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) informou na tarde desta quinta-feira, 7, que foram interditados 108 imóveis em São Luiz do Paraitinga, no interior de São Paulo,Por risco de desabar. Essas casas foram atingidas pelo temporal do dia 1º de janeiro causou graves danos estruturais nessas casas.

Outras 592 construções foram liberadas para limpeza. No total, 700 casas e prédios foram vistoriados. Quatro técnicos do IPT estão no local para avaliar as condições e auxiliar nos trabalhos.

Ontem, relatório do instituto apontou que cerca de 300 imóveis foram afetados. Cerca de 40 edificações do conjunto arquitetônico histórico passará por obras de restauração, sendo 28 casas no entorno do coreto da cidade. Parte do prédio da Prefeitura, que abrigava uma biblioteca, será restaurado.

LIMPEZA

Um mutirão foi realizado hoje para remover a sujeira deixada pela maior enchente da história de São Luiz do Paraitinga. Participaram da ação voluntários, representantes da Cruz Vermelha e do Exército, funcionários públicos da cidade e de municípios vizinhos. O abastecimento de água e o sistema de telefonia fixa da cidade ainda não foram totalmente normalizados.