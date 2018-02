IPT faz estudo de árvores para evitar apagões

Serão avaliados exemplares das Avenidas Brigadeiro Faria Lima, Rebouças, 9 de Julho e Rua Estados Unidos. Quem mora ou trabalha no entorno já se acostumou aos miniapagões em dias de vento forte. A região foi uma das afetadas pelo apagão de 7 de junho, quando um ciclone extratropical de 124 km/h passou pela Grande São Paulo.

Os Jardins, contudo, não estão entre os piores bairros de São Paulo em termos de falta de energia. Em 2010, regiões próximas das Represas do Guarapiranga e Billings figuraram entre as com maior falta de energia.

Fungos. O IPT fará uma avaliação das árvores para verificar a presença de fungos e o grau de deterioração. A conclusão está prevista para janeiro.

O relatório será entregue pela AME Jardins - associação em defesa do bairro - à Prefeitura, com sugestões de manejo, poda, monitoramento de espécies e mapeamento dos casos críticos. A AES Eletropaulo usará as informações para programar a poda de 2012. A empresa investe R$ 500 mil na iniciativa.