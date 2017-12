IPT estudará semáforos de São Paulo

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) iniciou um estudo para analisar as condições de operações dos semáforos da cidade de São Paulo com o objetivo de verificar os motivos das falhas frequentes no sistema quando chove na cidade.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai disponibilizar aos pesquisadores dados de dos três últimos períodos de chuvas (meses de dezembro a março entre as temporadas de 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013), em função da variabilidade do número semáforos fora de operação.

Os resultados levantados no trabalho serão apresentados em 2014 com recomendações técnicas a serem aplicadas na aquisição de novos equipamentos.

Números. Segundo o IPT, a cidade de São Paulo tem hoje quase 6.000 semáforos instalados. Em dias críticos, de 100 a 200 deles apresentam algum problema.