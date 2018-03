IPM apura se policiais falsificaram testemunho Um Inquérito Policial-Militar (IPM) foi aberto para apurar a falsificação do depoimento de Eliana da Silva, mãe de Thiago, de 16 anos, supostamente preso e morto por PMs de Guarulhos, na Grande São Paulo, em 2011. O depoimento com a assinatura falsificada da mãe isentava os policiais. Ele teria sido anexado ao pedido de habeas corpus feito pelo tenente-coronel Antonio Belucci em favor dos subordinados. Com base nele, o Tribunal de Justiça soltou os acusados. "É um caso grave", disse o promotor Marcelo Oliveira.